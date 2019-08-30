Самолет с переданными Россией украинскими заключенными летит в Киев, сообщили СМИ

Киев, 30 августа. В киевский аэропорт «Жуляны» в скором времени прибудет борт с украинскими заключенными, переданными для обмена, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Украинскую правду».

По данным журналистов, самолет встретит в аэропорту президент страны Владимир Зеленский.

Сотрудница Верховной рады Анна Исламова написала на своей странице в Facebook, что на Украину возвращаются арестованные за нарушение российской границы сотрудники СБУ и моряки, а также осужденные в России украинцы Павел Гриб, Владимир Балых, Николай Карпюк и Олег Сенцов. Перепост этого сообщения сделал украинский генпрокурор Руслан Рябошапка.