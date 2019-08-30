Депутат Госдумы РФ предложил продлить каникулы для школьников до октября

Москва, 30 августа. Летние каникулы для школьников и студентов необходимо продлить до 1 октября, чтобы они могли подрабатывать или ездить на отдых в сентябре. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Василий Власов.

Он направил соответствующее предложение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Депутат заявил, что во время общения со школьниками и студентами он часто слышит предложения о необходимости продления летних каникул. Власов предлагает реализовать пилотный проект в Хабаровском и Приморском крае.

По словам депутата, необходимо учитывать, что школьники и студенты предпочитают работать в летнее время года. Власов также отметил, что студенты и школьники во время обучения испытывают серьезную нагрузку: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, а каникулы длятся всего 2 месяца

«Необходимо помнить, что работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы. Продление летних каникул позволит частично решить эту проблему», — подчеркнул депутат.

Власов считает, что в сентябре россияне с детьми смогут выезжать на юга, что благотворно скажется на развитии туризма в России.

Ранее Роспотребнадзор напомнил родителям первоклассников, о необходимости вакцинации детей перед началом учебного года. Иммунитет детей ослабляет высокая интеллектуальная и эмоциональная нагрузка, которая сопровождает первоклашек.В этот период дети особенно подвержены риску развития инфекционных заболеваний.

Вакцинация и ревакцинация могут предотвратить пропуски развития по болезни. Кроме того, прививки снижают риск заболевания коклюшем. В Роспотребнадзоре заявили о необходимости сделать прививки от кори, краснухи, гриппа, коклюша, эпидемического паротита, столбняка.