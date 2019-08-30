Поклонская рассказала о радикальных переменах в личной жизни

Симферополь, 30 августа. Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказал о радикальных переменах в личной жизни, которые откроются с ее декларацией.

«Я не считаю нужным отчитываться публично о моей духовной жизни. Она будет закрыта для прессы, как и личная, в которой тоже произошли радикальные перемены, о которых даже никто не догадывается», — цитирует Поклонскую РИА Новости.

По ее словам, «радикальные перемены» останутся тайной до предъявления декларации. Однако и после этого Поклонская не собирается что-либо комментировать.

Депутат назвала желание наложить табу на огласку своей личной жизни внутренним убеждением. Она добавила, что «очень много сплетен» ходит по поводу вопроса о духовном наставнике.

В августе минувшего года стало известно, что Наталья Поклонская вышла замуж за занимавшего тогда пост руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева​​​. Вместе с мужем депутат реализовала ряд гуманитарных проектов. Кроме того супруги вместе написали автобиографическую книгу.

Ранее Поклонская заявляла, что святой Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) пришел к ней в сон, после чего депутат исцелилась и перестала болеть. По словам Поклонской, это произошло после операции. Депутат помолилась святому перед сном и положила книгу с его изображением рядом. Ночью к ней во сне «словно наяву» пришел святитель Лука, сообщила Газета.ru.

Святой пообещал полечить Поклонскую и наложил мазь на ее рану.