Администрация США задумалась о взыскании имперских долгов с Китая

Вашингтон, 30 августа. Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность потребовать от КНР оплаты долга по выпущенным в период правления императоров в Китае облигациям. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Облигации императорского Китая были выпущены в начале прошлого века. С их помощью руководство страны пыталось привлечь средства на строительство железных дорог. В настоящее время большое количество таких облигаций хранится у американских коллекционеров. Ценные бумаги также можно купить на онлайн-аукционах.

В издании отмечают, что президент США уже провел встречу с группой держателей облигаций, которые лоббируют инициативу потребовать с Китая выплату долгов. Один из основателей фонда держателей китайских облигаций подсчитал, что с учетом процентов, инфляции и компенсаций сумма выплат должна превысить триллион долларов.

Власти Китайской Народной Республики не признают долги дореволюционного правительства и отказываются от их выплаты.

Инициатива Белого дома появилась на фоне экономического конфликта США и КНР, который продолжается с лета 2018 года. Год назад Соединенные Штаты решили ввести пошлины в 25% на импорт из Китая 818 видов товаров общим объемом 34 миллиарда долларов в год. Китайское руководство приняло зеркальные меры.

В конце августа США официально подтвердили повышение с 1 сентября пошлин на китайские товары с 10% до 15%. Повышение коснется импорта на общую сумму в 300 млрд долларов, сообщила Газета.ru. С 1 октября с 25% до 30% вырастут пошлины на другую группу товаров общим объемом 250 миллиардов долларов.