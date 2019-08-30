Депутат Рады объяснила переписку о подготовке путча Порошенко

Киев, 30 августа. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая объяснила, что намеренно показала свою переписку о подготовке путча бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Соответствующий пост она разместила на своей странице в соцсети Facebook.

Депутат заявила, что Порошенко вынашивает планы возвращения на пост президента.

«Он, конечно, завтра с танками не приедет под Раду. Но то, что будет вынашивать планы вернуться — это факт», — написала Богуцкая.

Парламентарий подчеркнула, что не видит разницы между Порошенко и министром МВД Арсеном Аваковым, но благодарна последнему за то, что он не вступил в сговор с экс-президентом.

Ранее представители СМИ сняли, как депутат в здании парламента переписывается в мессенджере с некой «Леночкой» о том, что Порошенко якобы готовит переворот. В попавшем в кадр сообщении сказано, что депутаты решили оставить Авакова на посту министра внутренних дел Украины, чтобы предотвратить путч, сообщила Газета.ru.

По данным Богуцкой, Порошенко планировал реализовать свои планы в декабре. Именно до этого срока останется на посту главы МВД Украины Арсен Аваков.

Новый созыв Верховной рады начал работу 29 августа. В ходе первого заседания новый украинский парламент утвердил правительство во главе с Алексеем Гончаруком.

Аваков занимает пост министра внутренних дел с 2014 года. На первом заседании нового созыва украинского парламента действующий глава государства Владимир Зеленский предложил его кандидатуру на эту же должность.