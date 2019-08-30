Рогозин прокомментировал слова Трампа о войне в космосе

Москва, 30 августа. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин согласился с мнением президента США Дональда Трампа о том, что космос станет следующей областью военных действий.

По словам Рогозина, все к этому идет.

«В Роскосмосе по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом», — написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп в четверг заявил о скором создании американских космических войск, а также о начале работы космического командования.

Напомним, в феврале американский лидер подписал меморандум по созданию космических войск США. Они необходимы для противостояния «иностранным противникам в космосе», говорилось в документе.

Кроме того, Трамп поставил задачу перед NASA «любыми способами» отправить американцев на Луну. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что первой женщиной и первым мужчиной на Луне в XXI веке будут американцы. В Вашингтоне надеются, что в 2028 году будет осуществлена высадка людей на спутник Земли.

Ранее стало известно, что в России появятся три центра космической связи. Планируется, что они будут располагаться в Московской области, в городе Калязин Тверской области, а также в крымском поселке Школьное. Благодаря этим комплексам будет осуществляться устойчивое управление космическими аппаратами в дальнем космосе, а также во время полетов к Луне и другим небесным телам. Всего на развитие аппаратов дальнего космоса выделен 1,82 млрд рублей.