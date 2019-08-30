Макрон призвал Зеленского содействовать урегулированию конфликта в Донбассе

Париж, 30 августа. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал украинского коллегу Владимира Зеленского принять меры для продвижения в решении конфликта на Украине, сообщает пресс-служба Елисеевского дворца.

В четверг состоялся телефонный разговор Макрона и Зеленского. Стороны обсудили, в том числе, предстоящий в сентябре саммит в «нормандском формате». В этой связи французский президент призвал Зеленского «к скорейшему прогрессу в осуществлении мер в области безопасности и политики, необходимых для урегулирования конфликта на востоке Украины».

«В течение следующих нескольких недель президенты и их советники будут находиться в тесном контакте с этой целью», — говорится в сообщении пресс-службы Макрона.

Глава государства также обсудил с Зеленским итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным в летней резиденции главы Елисейского дворца и итоги саммита G7.

В минувшую среду Зеленский обсудил по телефону встречу в «нормандском формате» с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны заявили о необходимости реализации минских соглашений, а также о готовности участвовать во встрече в «нормандском формате». Канцлер Германии рассказала Зеленскому, как украинский вопрос обсуждался на саммите G7.

После этого данную тему Меркель обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер заявил о важности серьезной подготовки к встрече «нормандской четверки» для выхода на позитивные результаты. Путин и Меркель подчеркнули безальтернативность минского процесса как основы урегулирования ситуации на Украине.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Между сторонами конфликта, несмотря на подписанные соглашения о перемирии, до сих пор идут перестрелки.

Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске. Было подписано несколько соглашений, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.