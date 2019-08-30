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Верховная рада одобрила отставку Луценко

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Верховная рада одобрила отставку Луценко

Киев, 30 августа. Верховная рада Украины одобрила отставку генпрокурора Юрия Луценко. Решение поддержали 317 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно законодательству Украины, увольнение генерального прокурора находится в компетенции президента. Однако решение изначально должен одобрить парламент. 

Луценко занимал должность генпрокурора с мая 2016 года.

В четверг стало известно, что в преддверии первого заседания парламента девятого созыва Луценко написал заявление об увольнении с должности

Верховная рада одобрила отставку Луценко

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что парламент обязан принять постановление о расследовании деятельности на посту генпрокурора Луценко. Он напомнил, что Луценко является соучастником государственного переворота на Украине 2014 года.

«Луценко должен сидеть в тюрьме. Он не только военный преступник, но и соучастник геноцида. Таким образом, парламент обязан принять постановление о расследовании деятельности Луценко. Это нужно Зеленскому, если он стремится к справедливости и уважению», — заявил Журавко.

Экс-депутат также подчеркнул, что при Луценко прокуратура Украины пришла в упадок, «сильно прогнила коррупционными связями». 

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