Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста

Москва, 30 августа. Минобороны РФ к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны рассекретило подборку исторических документов о Бухарестско-Арадской операции. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций министерства.

«В канун 75-летней годовщины освобождения столицы Румынии Бухареста в годы Великой Отечественной войны на сайте Минобороны России публикуется подборка исторических рассекреченных документов из фондов Центрального архива российского военного ведомства, посвященная освобождению войсками Красной армии территории Румынии и наиболее значительным событиям Бухарестско-Арадской операции», — говорится в сообщении ведомства.

Рассекречены копии постановлений, политдонесений, журналов боевых действий, наградные листы на наиболее отличившихся бойцов и газетные публикации.

В документах содержатся упоминания о героизме военнослужащих Красной армии, в том числе командира самоходной артустановки ИСУ-122 Прокофия Баранова, который уничтожил вражеские орудия, автомашины, 30 солдат и офицеров противника в бою при Плоешти. Сам Баранов сгорел вместе со своей установкой.

В документах говорится, что за время операции с 20 по 31 августа разгромлены 18 танковых и пехотных дивизий противника, его потери составили 150 тысяч убитыми, уничтожены более 330 самолетов, более 830 танков и самоходных орудий и более 3,5 тысячи орудий. В плен сдались 106 тысяч человек.

Рассекреченные материалы свидетельствуют о массовом недовольстве румынских граждан бывшим главой правительства и главкомом Румынии Ионом Антонеску.

«В политдонесении 53-й армии подчеркивается, что «большая часть населения Румынии окончание войны с Советским союзом встретила с большим облегчением, как давно ожидаемое событие», — говорится в сообщении Минобороны.

В деревнях и на улицах города «повсеместно слышны проклятия в адрес правительства Антонеску и его клики», сообщается в рассекреченных документах. Вступление советских войск в Бухарест прошло без инцидентов, «насажденное немецкой пропагандой» недоверие «быстро ушло».

Сам Антонеску и генералы старой армии Румынии были взяты под стражу в пригородном домике, напомнили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что растущие антифашистские настроения в Румынии и освобождение Молдавии создали на юго-западном направлении условия для продолжения преследования нацистов Красной армией. Верховное главнокомандование СССР приняло решение ввести в Румынию войска, чтобы развить успех предыдущей кампании. К этому времени румынская армия перешла на сторону советских войск.

Ранее Газета.ru сообщила, что Минобороны рассекретило документы по освобождению Каунаса.