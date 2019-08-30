Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности принят Радой в первом чтении

Киев, 30 августа. Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

«За» проголосовали 363 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Закон предлагает исключить норму, в соответствии с которой парламентарии не могут без согласия Рады привлекаться к уголовной ответственности, быть задержаны или арестованы. При этом депутаты, как и раньше, не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.

Законопроект был инициирован еще экс-президентом Петров Порошенко. В 2017 году документ отправили на экспертизу в Конституционный суд, который признал конституционными и депутатский, и президентский законопроекты. Поскольку депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины, внесение изменений требует специальной процедуры.

Рада IX созыва была избрана в ходе внеочередных выборов 21 июля. Большинство мест взяла партия, в которую входит президент Владимир Зеленский, «Слуга народа», за ней идут «Оппозиционная платформа», «Батькивщина», «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко»), «Голос», «Оппозиционный блок», «Свобода» и «Самопомощь».

На заседании в четверг Рада поддержала кандидатуры на должности членов кабинета министров, предложенные назначенным премьером Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции.

В начале недели представитель Зеленского в украинском парламенте Руслан Стефанчук анонсировал, что конституцию страны ожидают многочисленные изменения. Среди них значатся сокращение количества депутатов в Верховной раде и отмена депутатской неприкосновенности. Также Стефанчук подчеркнул, что партия «Слуга народа» предлагает закрепить в конституции ответственность за так называемое «кнопкодавство», когда депутат голосует за отсутствующих коллег.