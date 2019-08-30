Трамп объявил космос новой областью военных действий

Вашингтон, 30 августа. Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальном начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.

«Космическое командование будет защищать ключевые интересы США в космосе — следующей области военных действий. Я считаю, что это довольно очевидно для всех», — заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, с этого момента космос будет рассматриваться как независимая область ведения военных действий. А целью космического командования является обеспечение доминирования США в космосе.

Кроме того, американский президент анонсировал скорое создание «космических войск» США.

В феврале, как сообщает RT, Трамп подписал меморандум, который предусматривает создание Космических сил США. В документе, в частности, подчеркивалось, что Штаты «должны быть готовы противостоять надвигающимся угрозам со стороны иностранных противников в космосе, чтобы сохранить лидерство и опередить конкурентов».

Генерал Джон Рэймонд в начале лета заявил в Сенате США, что значительные успехи России в космосе должны насторожить США и их союзников, так как преимущество Штатов в этой сфере сокращается. Он обратил внимание сенаторов на то, что Москва «настойчиво модернизирует свои вооруженные силы, чтобы добиться преимущества перед Соединенными Штатами и НАТО», чтобы «притупить... способность (США) поддерживать космическое превосходство».

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Илим Поблет сообщила, что США считают, что Россия и Китай готовятся к «космическим войнам», передавала «Газета.ру». В частности, она уверена, что Москва и Пекин работают над созданием противоспутниковых ракет наземного базирования и различных боевых лазеров, предназначенных для «ослепления» космических аппаратов.