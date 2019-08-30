Врачи рассказали про самые страшные и нелепые ошибки пациентов

Москва, 30 августа. Пользователи портала Reddit, связанные с медициной, поделились самыми странными и опасными заблуждениями своих пациентов.

Многие истории касаются того, что люди плохо следят за своей гигиеной, причем независимо от возраста. Некоторые также отметили, что пациенты не всегда понимают, что у них за диагноз, несмотря на то, что регулярно принимают прописанные рецепты.

Пользователь под ником Sapphires13 рассказал, что постоянно сталкивается с проблемами при прохождении пациентами МРТ. Многим из них приходится по несколько раз объяснять, почему нельзя оставлять на теле украшения.

«Но я делаю МРТ только своей стопы, почему я должен вынимать свои серьги? Потому что магнит воздействует на ВСЮ комнату, и он вырвет ваши серьги и разбросает их по комнате. Также люди, у которых есть кардиостимуляторы, очень нервничают из-за того, что мы запрещает им проходить МРТ. Извините, я знаю, что вы действительно хотите получить наилучшие из возможных снимков проблем в спине, но мы действительно не хотим убивать вас ради этого», — пишет он.

Пользователь Kaclassen рассказал о проблемах с молодыми мамами.

«Сливки для кофе это не то же самое, что и смесь для новорожденных. Не кормите этим своего родившегося день назад младенца… Пробиотики и антибиотики — это разные вещи. Пробиотики не лечат сифилис», — возмущается он.

Другие врачи на сайте отмечают, что их пациенты начинают жаловаться на ухудшение самочувствия. При этом они бросили применять курс препаратов, который им прописали врачи ранее, поскольку им полегчало.

Один из участников вспомнил, что родители ребенка с астмой курили при нем дома. В продолжении темы Miranda_Betzalel рассказала печальную историю о своих знакомых. У ее друга был младший брат с сильной астмой и реакцией на 48 различных аллергенов. Его родители курили прямо в доме. Из-за того, что они не хотели отказываться от этой привычки, мальчик первые четыре года своей жизни почти постоянно находился в больнице. После очередной продолжительной госпитализацией в дело вмешались органы опеки и передали детей на воспитание бабушке и дедушке. Впоследствии они стали опекунами детей, поскольку их родители предпочти отказаться от детей, а не от сигарет.

Медработник с ником thenotsogeekplayer рассказал, что ему часто приходится объяснять пациентам, что им нельзя есть перед операцией.

«Вы будете шокированы тем, сколько поступает обращений, связанных с болями в животе, но которые оказываются беременностью. Даже если вы спросите пациента, есть ли вероятность, что она беременна, она ответит «нет», — пишет пользователь Cycro.

Фельдшер Kleinasaurus рассказал о пациенте с жалобой на бессонницу. При этом он начал рассказывать, что перепробовал много чего, чтобы уснуть. Одним из «народных средств» оказался метамфетамин.