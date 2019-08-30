Друг умершего актера Числова рассказал о его проблемах с психикой

Москва, 30 августа. Умерший актер Александр Числов страдал от проблем с психикой. Об этом заявил журналистам KP.Ru его друг Денис Сердюков.

Мужчина снимал у Числова комнату в квартире. Он заметил, что последнее время актер стал странно себя вести.

«Посмотрит какой-нибудь сериал, потом начинает выдумывать: «Ты мне порошок в еду подсыпаешь», — рассказал Сердюков.

По его словам, актеру казалось, что племянница хочет его отравить, чтобы отобрать квартиру. При этом Числов сам написал на нее дарственную шесть лет назад.

Друг актера заявил, что проблемы с психикой у Числова начались на фоне злоупотребления алкоголем. Сердюков подчеркнул, что актер выпивал периодически, при этом в запои не уходил. По его словам, впервые из-за алкоголизма Числов оказался в больнице в 2017 году — тогда у него случился криз. Однако, он не остался в больнице, заявив, что «не хочет лежать».

Сердюков выразил надежду, что с похоронами поможет Гильдия киноактеров и тележурналисты, актера попросту не на что хоронить, из близких родственников у него осталась лишь престарелая мать. Числов хотел быть похороненным на Николо-Архангельском кладбище рядом с могилой родной тети.

Напомним, Александр Числов сыграл в 140 фильмах и сериалах, преимущественно второстепенные роли. Актер появлялся в эпизодах картин «Знахарь», «Легенда №17», сериалов «Участок», «Папины дочки», «Каменская» и многих других. Актер театра и кино Руслан Ягудин рассказал, что Числов последнее время нигде не работал из-за серьезных проблем со здоровьем.

Напомним, актер умер на 55-м году жизни в одной из московских больниц от обострения пневмонии.