Врач-гастроэнтеролог рассказала, кому вредно пить кофе

Москва, 30 августа. Медик рассказала, кому из людей необходимо воздержаться от употребления кофе.

В беседе с журналистами «Вечерней Москвы» гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что людям с хронической усталостью лучше воздержаться от употребления кофе. По ее словам, напиток перестает оказывать бодрящий эффект, если употреблять его в больших количествах, кроме того, он негативно влияет на здоровье.

«Начинается обратный процесс, когда вся усталость наваливается разом. Это провоцирует мигренозные боли, нарушения сна», — рассказала Дианова.

По ее словам, проблемы со сном также влияют на вес человека. Она напомнила, что кофе вымывает кальций из организма, а также обладает мочегонным действием. Врач отметила, что лучше отдавать предпочтение зерновому кофе, который приготовлен в кофемашине, турке или фильтр-пакете.

«Растворимый продукт прошел через огромное количество технологических процессов, и говорить о том, что из него мы получим какие-то полезные экстракты, нельзя», — подчеркнула врач.

Она напомнила, что людям с пониженным давлением лучше отдавать предпочтение черному сладкому кофе, а женщинам в период менопаузы — пить кофе только с молоком.

Ранее специалисты из США и Австралии выяснили, что две чашки кофе в сутки восполняют потребности организма в кофеине. Исследователи также заявили, что кофеин положительно влияет на достижении спортивных результатов. Ученые считают, что за 45 минут до тренировки оптимально пить кофе.

Международная исследовательская группа пришла к выводу, что употребление более двух чашек чая или кофе в день увеличивает риск развития рака легких. Исследователи проанализировали данные 1,2 млн человек. Выяснилось, что риск развития рака легких увеличивается на 41% даже у некурящих людей при употреблении каждый день более двух чашек кофе. При употреблении чая этот показатель увеличивается до 37%.

Медики британского университета Белфаста заявили, что сидячий образ жизни ведет к развитию серьезных болезней. Результаты исследования свидетельствуют, что каждый десятый житель Земли умирает от болезней вызванных гиподинамией. Медики напомнили, что большинство людей занимаются сидячей работой в офисе, а свободное время предпочитают проводить перед телевизором или компьютером дома.

Врачи заявили, что снизить риск появления опасных болезней можно, совершая ежедневные прогулки продолжительностью два или три часа.

Как сообщает «Газета.ru», врач диетолог Елена Соломатина назвала три наиболее полезных осенних продукта. В беседе с «Вечерней Москвой» медики рассказала, что стоит употреблять в пищу тыкву, сливы и груши.