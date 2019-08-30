Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана 

Вашингтон, 30 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана «Дориан».

Предполагалось, что визит Трампа в Польшу пройдет с 31 августа по 2 сентября. Он должен был принять участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Кроме того, в Польше должна была состояться его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленский.

«Чтобы гарантировать, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на приближающемся шторме, я решил направить нашего вице-президента Майка Пенса в Польшу на эти выходные вместо меня», — сообщил глава Белого дома на брифинге для журналистов.

Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны пройдут в Польше 1 сентября. Варшава не пригласила делегацию России, при этом пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, а также страны Восточного партнерства. Как сообщал RT, в Кремле негативно воспринимают отсутствие приглашения от Польши. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что без России такие мероприятия не будут полноценными.

Позднее в четверг стало известно, что в Польшу отказались лететь президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как передавала «Газета.ру», пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, объясняя решение президента, попросил не заниматься конспирологией. По его словам, тема Второй мировой и Великой Отечественной войны для Белоруссии священна. Пресс-секретарь уточнил, что победа над нацизмом стала возможной благодаря всем народам СССР.

Глава армянского МИД Зограб Мнацаканян уточнил, что решение Пашиняна — «вопрос не отказа, это выражение суверенитета». По его словам, у главы правительства «есть своя программа визитов, приоритеты внутренней политики».