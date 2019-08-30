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Иранский чиновник подтвердил неудачную попытку запуска ракеты

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Иранский чиновник подтвердил неудачную попытку запуска ракеты

Москва, 30 августа. Источник в правительственных структурах Ирана подтвердил, что ракета взорвалась перед запуском на стартовой площадке космодрома имени Имамы Хомейни. 

Как сообщает Reuters, по словам источника, взрыв иранской ракеты произошел из-за технических проблем, над решением которых сейчас работают молодые ученые. При этом подробности инцидента по-прежнему неизвестны.

Экс-директор по исследованию солнечной системы в NASA Jet Propulsion Laboratory Фируз Надери в своем микроблоге в Twitter опубликовал снимок, подтверждающий взрыв ракеты на старте.

«Иранская ракета, судя по всему, взорвалась на стартовой площадке в четверг. Спутниковые снимки показывают, что ракета все еще прикреплена к оборудованию, используемому для ее транспортировки и установки для запуска космодрома имени Имамы Хомейни на севере Ирана. Третий провал в этом году», — написал он.

Запуск должен был состояться несмотря на то, что США предупреждали Иран избегать подобной деятельности. Первые две неудачные попытки имели место в январе и феврале.

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Источник: Reuters
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