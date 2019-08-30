Подписчики Волочковой восхитились ее полураздетым селфи на фоне иконы

Москва, 30 августа. Российская балерина Анастасия Волочкова порадовала поклонником откровенным снимком, сфотографировавшись напротив иконы.

Под фотографией она написала, что пришла в совершенную для себя форму, для которой много занималась и практически ничего не ела.

«Вчера, представляете, утром съела четыре сырых перепелиных яйца, днем — одно сырое куриное домашнее и перед сном второе… И мне хватило энергии позитива и любви», — написала Волочкова.

Она уточнила у фанатов, не чрезмерная ли это стройность. Также балерина пожаловалась, что на ТВ неправильно передается ее образ. На самом деле она «изящная, светлая и настоящая». Волочкова подчеркнула, что так говорят «абсолютно все» встречающие ее люди.

Подписчики балерины восхитились ее полураздетым селфи.

«Настя просто красавица», — написала snusik_2017.

«Похудела Анастасия прекрасно!» — считает aleksashkaivanova23.

«Фигура — ни жиринки, восхищаюсь», — написала zaya.takaya.

«Анастасия вы прекрасны», — написала valueva__aleksandra.

«Срочно рецепт диеты в студию! Так шикарно подсушиться — браво!» — восхитилась ya_ro_sh.

Некоторым не понравилась худоба Волочковой.

«Очень некрасиво, плечи атлета, а бедра узкие, даже неприятно смотреть, это неженственно», — считает nata_klishova_70.

«Бедная тетка. Не получается в зрелый возраст войти красиво и достойно. Клоунесса печальная», — написал guimplen6.

Ранее Волочкова пришла на презентацию своей книги в нижнем белье и фате, а также напугала своих подписчиков фотографиями из отпуска.