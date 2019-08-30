Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины

Киев, 30 августа. Верховная рада Украины поддержала кандидатуры на должности членов кабинета министров, предложенные назначенным премьером Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции.

За проголосовал 281 парламентарий. При этом все они представляют партии «Слуга Народа», «За будущее» и внефракционные депутаты. Другие политические силы, представленные в Раде девятого созыва, голосовать за новый состав кабмина не стали.

В новое правительство Украины вошли:

Дмитрий Кулеба — вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаил Федоров — вице-премьер-министр Украины — министра цифровой трансформации;

Тимофей Милованов — министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова — министр финансов Украины;

Алексей Оржель — министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Владислав Криклий — министр инфраструктуры Украины;

Алена Бабак — министр развития громад и территорий Украины;

Анна Новосад — министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая (Черненко) — министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский — министра культуры, молодежи и спорта Украины;

Юлия Соколовская — министра социальной политики Украины;

Арсен Аваков — министр внутренних дел Украины;

Денис Малюська – министром юстиции Украины

Оксана Коляда (Гаврилюк) — министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Дмитрий Дубилет — министр кабинета министров Украины.

Ранее сообщалось, что депутаты утвердили кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра Украины. Его кандидатуру поддержали 290 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. На пост главы правительства Украины его выдвинула партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа».

Замглавы президентского офиса Вадим Пристайко назначен министром иностранных дел Украины. Он сменил на этом посту Павла Климкина, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с июня 2014 года. На заседании Рады Пристайко поставил задачу за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе. При этом он отметил, что на данный момент не столь важно, как именно будут достигнуты цели: при помощи миротворческой миссии или путем выполнения минских соглашений.





Андрей Загороднюк сменил Степана Полторака на должности министра обороны Украины. Депутаты поддержали его назначение по представлению Зеленского. За новоизбранного министра отдали свои голоса 314 парламентариев.

Действующий министр внутренних дел Украины Арсен Аваков переназначен на свой пост решением Верховной рады.

Напомним, что днем ранее у стен офиса президента Украины прошла акция протеста против Авакова и его повторного назначения на пост главы МВД. В протестах участвовали около 350 человек, в руках у них были плакаты «Кто заказал Катю Гандзюк?», «Аваков — черт» и другие.

Как передавал корреспондент Федерального агентства новостей, в числе претензий к Авакову, которые выдвинули инициаторы митинга, — проваленная реформа органов внутренних дел, реабилитация «ментовских кадров», многочисленные убийства и нападения на активистов по всей стране и «коррупционные закупки в МВД».