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Проумотер рассказал, какие условия Наргиз ставила Фадееву

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Проумотер рассказал, какие условия Наргиз ставила Фадееву

Москва, 29 августа. Промоутер Сергей Лавров объяснил причину конфликта между известным продюсером Максимом Фадеевым и певицей Наргиз Закировой. Он рассказал, какие условия исполнительница ставила Фадееву.

По его словам, у Наргиз стала прогрессировать звездная болезнь.

«Такое часто бывает у исполнителей, которые раньше пели по кабакам, а потом пробились на большую эстраду», — считает Лавров.

Он рассказал, что Наргиз оставалась недовольна, даже когда ее райдер был выполнен. Так, она требовала селить ее в двухкомнатном президентском номере, в котором вторая спальня предназначалась для собак.

«Они не должны дышать пылью! Пусть живут отдельно!» — говорила Наргиз Закирова, заявил промоутер.

Певица очень трепетно относилась к своим питомцам и требовала снимать для них дорогой номер, даже если в группа прибывала в город на несколько часов. Она считала, что собакам нельзя находиться в концертом зале, поскольку там «пыльно и громко» , а также они «могут оглохнуть», рассказал Лавров в беседе с KP.Ru

Также за ней были замечены другие странности: она решила, что не может передвигаться в микроавтобусах сидя. Поэтому организаторы концерта вынуждены были делать для нее в них кровать.

Однако самой главной проблемой являлась пристрастие артистки к спиртному. Лавров рассказал, что она часто пропадала, не выходила на связь, организаторы все время боялись, что она сорвет концерт.

«Все дело в том, что артистка трезвой не выходила на сцену. Она брала бутылку виски и так весь концерт за нее и держалась. Когда у меня в связи с этим начались проблемы с директорами концертных площадок, Наргиз заменила виски бутылкой газировки, куда она наливала спиртное», — рассказал Сергей Лавров.

Промоутер считает, что Фадеев просто устал от выходок своей подопечной.

Напомним, лейбл Фадеева MALFA расторг контракт с Наргиз Закировой и запретил ей исполнять музыкальные произведения продюсера. Кроме того, был отменен запланированный на август концертный тур.

Певица Наргиз Закирова заявила в интервью журналистке Ирине Шихман, что продюсерским центром якобы управляет не Фадеев, а певица Ольга Серябкина. По ее словам, Фадеев является «очень ведомым человеком». Закирова заявила, что продюсерский центр не доплачивал ей за концерты, за наряды ей приходилось платить из своего кошелька.

Проумотер рассказал, какие условия Наргиз ставила Фадееву

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Источник: KP.Ru
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