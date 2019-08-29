Проумотер рассказал, какие условия Наргиз ставила Фадееву

Москва, 29 августа. Промоутер Сергей Лавров объяснил причину конфликта между известным продюсером Максимом Фадеевым и певицей Наргиз Закировой. Он рассказал, какие условия исполнительница ставила Фадееву.

По его словам, у Наргиз стала прогрессировать звездная болезнь.

«Такое часто бывает у исполнителей, которые раньше пели по кабакам, а потом пробились на большую эстраду», — считает Лавров.

Он рассказал, что Наргиз оставалась недовольна, даже когда ее райдер был выполнен. Так, она требовала селить ее в двухкомнатном президентском номере, в котором вторая спальня предназначалась для собак.

«Они не должны дышать пылью! Пусть живут отдельно!» — говорила Наргиз Закирова, заявил промоутер.

Певица очень трепетно относилась к своим питомцам и требовала снимать для них дорогой номер, даже если в группа прибывала в город на несколько часов. Она считала, что собакам нельзя находиться в концертом зале, поскольку там «пыльно и громко» , а также они «могут оглохнуть», рассказал Лавров в беседе с KP.Ru

Также за ней были замечены другие странности: она решила, что не может передвигаться в микроавтобусах сидя. Поэтому организаторы концерта вынуждены были делать для нее в них кровать.

Однако самой главной проблемой являлась пристрастие артистки к спиртному. Лавров рассказал, что она часто пропадала, не выходила на связь, организаторы все время боялись, что она сорвет концерт.

«Все дело в том, что артистка трезвой не выходила на сцену. Она брала бутылку виски и так весь концерт за нее и держалась. Когда у меня в связи с этим начались проблемы с директорами концертных площадок, Наргиз заменила виски бутылкой газировки, куда она наливала спиртное», — рассказал Сергей Лавров.

Промоутер считает, что Фадеев просто устал от выходок своей подопечной.

Напомним, лейбл Фадеева MALFA расторг контракт с Наргиз Закировой и запретил ей исполнять музыкальные произведения продюсера. Кроме того, был отменен запланированный на август концертный тур.

Певица Наргиз Закирова заявила в интервью журналистке Ирине Шихман, что продюсерским центром якобы управляет не Фадеев, а певица Ольга Серябкина. По ее словам, Фадеев является «очень ведомым человеком». Закирова заявила, что продюсерский центр не доплачивал ей за концерты, за наряды ей приходилось платить из своего кошелька.