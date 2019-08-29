Россия надеется выйти на скорый запуск конституционного комитета Сирии

Нью-Йорк, 29 августа. Исполняющий обязанности постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН призвал политиков не вставлять палки в колеса усилиям по достижению мира в Сирии.

Полянский выразил надежду, что уже вскоре удастся выйти на запуск конституционного комитета Сирии, несмотря на «яростные усилия» западных коллег по срыву этого процесса. По его словам, Россия «с оптимизмом сморит» на завершение процесса формирования комитета.

«При этом настоятельно призываем все стороны, искренне заинтересованные в успехе политического процесса в интересах достижения стабильного урегулирования в Сирии, не вставлять палки в колеса этим усилиям», — добавил он.

Ранее в четверг спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил, что конституционный комитет республики почти сформирован. Он выразил надежду, что ООН сможет объявить о соглашении до начала Генассамблеи 24 сентября. По мнению спецпосланника, проект практически завершен.