Лукашенко после встречи с Болтоном отправился собирать арбузы

Минск, 29 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после окончания официальной встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном отправился на приусадебный участок для сбора урожая.

Как сообщает «Белта», традиционно команда президента в августе собирает урожай на приусадебном участке. В четверг Лукашенко принялся за уборку арбузов.

Как отмечает агентство, Лукашенко ранее отмечал, что климат в стране меняется и вполне позволяет выращивать в том числе нетрадиционные теплолюбивые культуры. Этот год для бахчевые был не самым удачным из-за несолнечной погоды. В этот раз собрали 20 тонн арбузов.

Болтон провел в четверг переговоры с Лукашенко во Дворце Независимости в Минске. Визит Болтона стал первым визитом такого уровня высокопоставленного представителя властей США из всех, кто посещал Белоруссию за последние 20 лет.

Помощник американского президента назвал встречу с Лукашенко очень важной, передавала «Газета.ру». В то же время он отметил, что на переговорах они не пришли к каким-то конкретным решениям.

Как передавал RT, Лукашенко на встрече с Болтоном заявил, что Белоруссия выступала за то, чтобы выстраивать отношения с США с «нового листа». Он предложил откровенно и по-дружески обсудить вопросы двусторонних отношений.

После завершения официальной части встречи Лукашенко передал через Болтона президенту США Дональду Трампу кортик, а его супруге Меланье — изделия из белорусского льна (скатерть с салфетками).