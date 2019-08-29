Власти Армении отказались ехать в Польшу на памятные мероприятия 1 сентября

Ереван, 29 августа. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет принимать участие в мероприятиях в Польше, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, сообщил глава армянского МИД Зограб Мнацаканян.

Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны пройдут в Польше 1 сентября.

«Здесь вопрос не отказа. Это выражение суверенитета. Мы не отклоняли. У премьер-министра есть своя программа визитов, приоритеты внутренней политики», — цитирует РИА Новости Мнацаканяна.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян уточнила, что Пашинян также не примет участия в экономическом форуме в Польше.

Напомним, на торжественные мероприятия 1 сентября Польша не пригласила делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, а также страны Восточного партнерства. Как сообщал RT, в Кремле негативно воспринимают отсутствие приглашения от Польши. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, без России такие мероприятия не будут полноценными.

Ранее МИД Белоруссии объяснил отказ президента Александра Лукашенко ехать в Польшу на данные мероприятия. Как передавала «Газета.ру», пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз попросил не заниматься конспирологией. По его словам, белорусская сторона признательна Польше за приглашение, но тема Второй мировой, Великой Отечественной войны для Белоруссии священна. Пресс-секретарь уточнил, что победа над нацизмом стала возможной благодаря всем народам СССР.