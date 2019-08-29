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Боевики в Сирии совершили 28 обстрелов в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб

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Боевики в Сирии совершили 28 обстрелов в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб

Алеппо, 29 августа. Российские военные зафиксировали 28 обстрелов в Сирии, боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки зафиксировано 28 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации. Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Хай-эш-Шейх-Максуд, Биньямин, Сабикия, Алеппо, Маканис-Эд-Дувайри, провинции Алеппо; Кинсибба, Айн-эль-Кантара, Эль-Аси, Бейт-Джнауро, Ардаш-Даг, Санджека, Кара-Галиа, Сафсафа, Кара-Джагез, Сандран, Айн-эль-Ашра, Джурин провинции Латакия; Суккория провинции Идлиб.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сирийская правительственная армия в одной из деревень в провинции Идлиб обнаружила братскую могилу сирийских солдат, которые погибли от рук незаконных вооруженных группировок.

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