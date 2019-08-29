Лукашенко передал Трампу и его супруге подарки

Минск, 29 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном подарки для американской президентской четы.

Болтон провел в четверг переговоры с Лукашенко во Дворце Независимости в Минске. Визит Болтона стал первым визитом такого уровня высокопоставленного представителя властей США из всех, кто посещал Белоруссию за последние 20 лет.

Как сообщает «Белта», Лукашенко передал Трампу кортик. При этом он напомнил, что болел на выборах именно за нынешнего президента США. Для супруги главы Белого дома Меланьи были выбраны изделия из белорусского льна — скатерть с салфетками.

Болтону также преподнесли подарки: шоколадные сладости без содержания сахара, включая эксклюзивный набор шоколада, созданный к II Европейским играм, и традиционный спиртной напиток — водка.

Как сообщалось ранее, Болтон сообщил журналистам, что имел продолжительную беседу с главой Белоруссии, которая продолжалась более двух часов и охватила широкий круг вопросов. По его словам, на встрече не обсуждалась тема взаимного восстановления дипломатического присутствия в странах на уровне послов. Чиновник уточнил, что между Минском и Вашингтоном есть определенные противоречия по некоторым вопросам, которые необходимо решить.

Болтон назвал встречу с Лукашенко очень важной. В то же время он отметил, что на переговорах они не пришли к каким-то конкретным решениям.

Как сообщал RT, Лукашенко на встрече с советником американского президента заявил, что Белоруссия выступала за то, чтобы выстраивать отношения с США с «нового листа». Он предложил откровенно и по-дружески обсудить вопросы двусторонних отношений.