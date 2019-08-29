Жертвами обстрела ВСУ в Донбассе стали трое военнослужащих ДНР

Донецк, 29 августа. Трое военнослужащих народной милиции Донецкой Народной Республики погибли при обстреле ВСУ южного участка фронта. Об этом говорится на официальном сайте управления народной милиции ДНР.

По информации ведомства, украинские силовики открыли огонь по селу Григоровка в 18.30 по местному времени.

«В результате вражеского обстрела трое военнослужащих народной милиции погибли», — сообщили в ведомстве, добавив, что пятеро военнослужащих получили ранения.

Отмечается, что при обстреле бойцы украинской армии использовали 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ вышли на позиции сил ДНР на горловском направлении и вступили с ними в бой. В результате столкновения один военнослужащий ДНР погиб, еще один получил тяжелые ранение, трое попали в плен.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После госпереворота Донбасс не согласился подчиняться новому руководству и объявил об образовании ДНР и ЛНР. В ответ Киев стал вести против республик Донбасса силовую операцию. По информации ООН, жертвами военной операции киевских силовиков стали более 13 тысяч человек.