Украинский политолог оценил перестановки в правительстве и Раде 

Киев, 29 августа. Украинский политолог Михаил Погребинский оценил перестановки в правительстве Украины, назвав нового спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова приличным человеком, а нового премьера Алексея Гончарука — типичным карьеристом.

По мнению политолога, назначение Разумкова давно не вызывало вопросов, поскольку он является лидером победившей партии. С экс-спикером Рады Андреем Порубием Разумков, по словам эксперта, «контрастирует, как день и ночь».

«Разумков — приличный человек, без всякой антидонбассовской и антироссийской риторики. Пока, похоже, человек вполне европейского толка», — заявил Погребинский в интервью KP.RU.

Не столь оптимистичные оценки эксперт дал новому премьер-министру Украины Алексею Гончаруку.

«Он был за Порошенко даже когда тот проиграл выборы! Понятно, что он такой типичный карьерист. Но, видимо, он человек, который признает старшего по званию и имеет большие амбиции. Для него премьерство — это настоящее счастье. И по всяким слухам и разговорам все свои действия Гончарук будет согласовывать с командой президента», — оценил нового премьера политолог.

Погребинский не ожидает прорыва. Но считает, что сейчас сформировался «совсем иной тип парламента, такого у Украины еще не было — это в основном новые люди, не связанные с коррупционными схемами».

В Верховной раде в четверг состоялось торжественное заседание, где в присутствии президента Украины Владимира Зеленского принесли присягу парламентарии, а также приняли отставку старого кабинета министров и премьера Владимира Гройсмана, передавала «Газета.ру».

Новым премьер-министром страны ожидаемо стал Алексей Гончарук. Вместе с ним парламент избрал и нового спикера — вместо Андрея Парубия должность занял Дмитрий Разумков из партии «Слуга народа».

Кандидатуру заместителя главы офиса президента Гончарука поддержали 290 депутатов Верховной рады при необходимом минимуме в 226 голосов. На пост главы правительства Украины его выдвинула партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа».