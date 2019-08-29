МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко посетить Варшаву

Минск, 29 августа. МИД Белоруссии прокомментировал сообщения о причинах отказа главы государства Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Белоруссии Анатолий Глаз на брифинге отметил, что определяющий вклад в общую победу над нацизмом внесли все народы СССР. Освобождение Восточной и Центральной Европы и разгром нацистских войск стал возможен «благодаря героическим усилиям всей многонациональной Красной армии», подчеркнул он.

«Трактовать иначе и разделять вклад союзных республик в общую победу как минимум исторически неверно», — добавил он.

В частности, представитель дипломатического ведомства обратил внимание, что в Варшаву не пригласили Казахстан, страны Центральной Азии и Россию.

«Для нас участие в памятных мероприятиях в Варшаве 1 сентября — дань памяти всем жертвам начального этапа Второй мировой войны», — отметил Глаз.

На днях польские СМИ сообщили, что Лукашенко отказался ехать в Польшу, поскольку на мероприятия не пригласили российского президента Владимира Путина. Позже МИД Белоруссии сообщил, что Минск будет представлять посол в Польше Владимир Чушев.