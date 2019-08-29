Аваков сохранил свой пост по итогам голосования в Раде

Киев, 29 августа. Действующий министр внутренних дел Украины Арсен Аваков переназначен на свой пост решением Верховной рады.

Депутаты Верховной рады большинством голосов назначили членов нового правительства. Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что за соответствующее решение проголосовали 281 депутат, 26 проголосовали против и 45 депутатов воздержались. Таким образом Аваков переназначен главой МВД Украины.

Днем ранее у стен офиса президента Украины прошла акция протеста против Авакова и его повторного назначения на пост главы МВД. В протестах участвовали около 350 человек, в руках у них были плакаты «Кто заказал Катю Гандзюк?», «Аваков — черт» и другие.



Как передавал корреспондент Федерального агентства новостей, в числе претензий к Авакову, которые выдвинули инициаторы митинга, — проваленная реформа органов внутренних дел, реабилитация «ментовских кадров», многочисленные убийства и нападения на активистов по всей стране и «коррупционные закупки в МВД».

Отметим, украинцы не в первый раз выступают с требованием об увольнении министра. В начале июня петиция с требованием отправить в отставку Авакова набрала 25 тысяч голосов. Тогда же протесты с требованием отставки Авакова прошли в нескольких городах Украины.

В четверг украинские СМИ опубликовали переписку в мессенджере депутата от «Слуги народа» Лизы Богуцкой. Собеседник парламентария неизвестен, однако, вероятно, он тоже состоит в президентской партии. Он предупреждает о подготовке государственного переворота Петром Порошенко и отмечает, что, видимо, именно для этого президент Украины Владимир Зеленский решил оставить Авакова на его посту.

Депутат подтвердила, что у властей нет другого выбора, так как «Порошенко готовит переворот». По ее информации, бывший президент ждет, когда Авакова отправят в отставку, чтобы совершить реванш.