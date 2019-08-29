«Юрист» Соболь на видео устроила позорный скандал с полицейским

Москва, 29 августа. «Юрист» так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь опубликовала в микроблоге Twitter видео, на котором полицейский пытается ей передать предостережение от прокуратуры по незаконным митингам в Москве. Скандалистка отказывается брать документы и утверждает, что подобного рода бумаги ей «должен вручить лично прокурор».

Сотрудник полиции поспешил поправить одиозную активистку и напомнил ей о законе «О прокуратуре РФ». Согласно ему, принимать предостережение лично от прокурора может только должностное лицо, а Соболь, как известно, таковым не является.

Сотрудник правоохранительных органов пытался вручить Соболь документ, однако голосистая активистка, поняв свою ошибку, заявила, что не собирается забирать бумаги. Она попросила сотрудника прислать ей документы в электронном виде и «пообещала» почитать их.

Подписчики Соболь отметили, что правая рука скандального блогера Алексея Навального выглядит глупо. Тем не менее активистка не постеснялась выставить свой конфуз напоказ, за что была высмеяна в социальных сетях.

Один из комментаторов отметил, что от нелепых публикаций Соболь уже тошнит, поскольку в последнее время соцсети пестрят ее абсурдными постами.

Общественный и политический деятель Николай Стариков назвал скандалистку «яблочком», которое недалеко упало от яблони Навального. Сам блогер, будучи юристом, так и не выиграл ни одного дела, зато проиграл — уйму. Кроме того, у скандального блогера есть две судимости, а его правая рука органично продолжает линию своего босса. Образование в области юриспруденции нужно Соболь лишь для создания красивой картинки в прессе, в том числе западной, отметило Nation News. До работы в «ФБК» у «активистки» не было никакой юридической практики, поэтому проблемы в знании законов не удивляют.