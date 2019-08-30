Индексация пенсий с 1 сентября: кого коснется, как не остаться без прибавки

Ежегодная индексация пенсий заканчивается 1 сентября 2019 года. Приводим данные, кого коснется перерасчет. Напомним, в этом году была проведена самая значительная индексация страховых пенсий — на 7,05%. Некоторые категории пенсионеров получили и другие дополнительные выплаты. При этом никаких заявлений на пересчет пенсионерам подавать было не надо. По данным Пенсионного фонда РФ, беззаявительные перерасчеты завершатся 1 сентября 2019 года.

Кто с 1 сентября получит прибавку к пенсии

Перерасчет коснется пенсионеров, имеющих не менее 30 лет стажа работы в сельской местности: в растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве. Также прибавку получат пенсионеры, работавшие в колхозах на машинно-тракторных станциях, в межколхозных предприятиях и совхозах. На прибавку могут рассчитывать и вышедшие на пенсию сельские руководители: директора совхозов, председатели колхозов, мастера, заведующие и т. д.

Как не остаться без прибавки

Перерасчет фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности осуществляется с 1 января по 1 сентября 2019 года автоматически, без заявления, но только в случае, если у ПФР есть вся необходимая информация о пенсионере. Если документов о соответствующем стаже не хватает, пенсионер должен предъявить их самостоятельно, иначе прибавка не будет начислена. Документы надо успеть подать до 31 декабря 2019 года, тогда перерасчет будет произведен задним числом — с 1 января 2019 года.

Если пенсионер предъявит недостающие документы уже после 31 декабря 2019 года, перерасчет будет произведен только с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было принято заявление пенсионера; задним числом выплаты корректироваться не будут.

Как росли пенсии в 2019 году

Напомним, в течение 2019 года пенсии серьезно выросли и стали выплачиваться с учетом повышения пенсионного возраста. Ежемесячные выплаты для пенсионеров увеличились в среднем на 523 рубля. Кроме того, с 1 августа прибавку стали получать работающие пенсионеры. По данным ПФР, максимальная прибавка для этой категории пенсионеров составила 261,72 рубля.

А в Москве с 1 сентября минимальная пенсия для неработающих москвичей с учетом городской надбавки будет повышена на две тысячи рублей в месяц — до 19,5 тыс. рублей. Доплаты к пенсиям получат 1,6 млн москвичей.