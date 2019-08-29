Новый глава МИД Украины отвел полгода на урегулирование конфликта в Донбассе

Киев, 29 августа. Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.

«Если процесс (урегулирования) пойдет дальше, будем искать и думать над следующими шагами, над модальностями возвращения людей к мирной жизни, проведения выборов, амнистии, снятия торговых ограничений, возобновления полного контроля над нашей границей», — заявил новый глава МИД Украины на заседании Верховной рады.

При этом он отметил, что на данный момент не столь важно, как именно будут достигнуты цели: при помощи миротворческой миссии или путем выполнения минских соглашений.

«Критично важно другое: мы имеем на это полгода. Я нацелю дипломатическую службу на этот полугодичный срок», — заявил министр.

По мнению Пристайко, киевским властям удалось проделать большую работу по урегулированию конфликта: «запущен процесс обмена пленными», идет восстановление инфраструктуры, «ведется работа по созданию активной системы информационного сопротивления».

В четверг теперь уже замглавы президентского офиса Пристайко был назначен министром иностранных дел Украины. Он сменил на этом посту Павла Климкина, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с июня 2014 года. Ранее Пристайко работал послом Украины при НАТО. А с 2014 по 2017 занимал пост заместителя Климкина.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Тогда Донецкая и Луганская области отказались признавать установившуюся после госпереворота власть и объявили о своей независимости. Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР войска. Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности, однако Киев регулярно их нарушает.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетными целями для депутатов Верховной рады IX созыва являются «возвращение Крыма» и завершение войны в Донбассе. С трибуны Рады он сказал, что парламентариям необходимо заниматься «укреплением национальной безопасности и обороны».