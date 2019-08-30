Сирия, 30 августа. Курды ранили четырех жителей к северу от Дейр-эз-Зора, пытаясь догнать сбежавшего боевика ИГ1. Один человек погиб в результате взрыва СВУ в пригороде Дамаска. ВКС РФ и ВВС Сирии уничтожают объекты «Джебхат ан-Нусры»1*** в южной части провинции Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: активно наносят авиаудары по расположениям «Джебхат ан-Нусры» по обе стороны от ключевой дороги М5 в Идлибе.

ВКС РФ: провели бомбардировки укрепрайонов террористов в предместьях населенных пунктов Аль-Бара и Кансафра.

«Ахрар аш-Шам»: отпустила трех граждан курдской национальности, захваченных в плен неделю назад, после уплаты выкупа в Африне.

Курды: ранили четырех жителей города Аль-Касра к северу от Дейр-эз-Зора, пытаясь догнать сбежавшего боевика ИГ.

Провинция Дамаск

В результате детонации самодельного взрывного устройства, заложенного террористами в автомобиле, в западном пригороде Дамаска Катсая погиб один местный житель, передает информагентство SANA. По словам источника в полицейском командовании провинции, бомба сработала накануне в 08.30. Как стало известно позже, мирный гражданин, пострадавший при взрыве, скончался от полученных ран в госпитале. Напомним, в окрестностях столицы на протяжении почти всего сирийского конфликта дислоцировались отряды самых различных вооруженных группировок — от более умеренных до «Исламского государства»1 и «Джебхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в РФ). Освобождение районов Дамаска и его пригородов полностью завершилось весной – летом прошлого года, однако в настоящее время там продолжается поиск и утилизация следов присутствия террористов.

Провинция Алеппо

Согласно сведениям Twitter-ресурса Afrin Media Center, боевики «Ахрар аш-Шам» освободили пожилого мужчину-курда и двух женщин из его семьи, которые были похищены неделю назад, после уплаты выкупа в Африне. Утверждается, что они были задержаны при попытке проникнуть с территории кантона на северо-западе Алеппо в соседнюю Турцию. Напомним, ранее неоднократно поступали сообщения, подтверждающие, что подконтрольные Анкаре бандформирования стремятся выдавить курдское население из данного района, отбитого ими у Отрядов народной самообороны (YPG) в марте 2018 года в результате операции «Оливковая ветвь».

Провинция Дейр-эз-Зор

По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в городе Аль-Касра к северу от Дейр-эз-Зора пленный террорист «Исламского государства» сбежал от курдского конвоя прямо во время заседания суда. При этом во время погони со стрельбой, устроенной членами так называемых курдских сил безопасности «Асайиш», были ранены четыре гражданских лица, в том числе три женщины. Стоит отметить, что захватившие власть в регионе курды и их американские покровители так и не могут обеспечить достаточный уровень безопасности за Евфратом, из-за чего продолжает расти число действующих подпольных ячеек ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

По данным Sputnik News, ВВС Сирии расшили географию боевых вылетов против террористических формирований в провинции Идлиб. В настоящее время правительственная авиация активно наносит удары по расположениям «Джебхат ан-Нусры» и других группировок по обе стороны от ключевой международной дороги М5, проходящей через всю западную часть САР. Данные меры проводятся в поддержку наземных частей Сирийской арабской армии (САА), которые освободили располагающийся на ключевой трассе Хан-Шейхун и которые теперь планируют двигаться дальше на север — к городу Маарет ан-Нуман.

Между тем самолеты ВКС РФ атакуют террористов в юго-западной части Идлиба. Как сообщает Step News Agency, бомбардировкам российской авиации подверглись укрепрайоны джихадистов в предместьях городов Аль-Бара и Кансафра. Данные о потерях в рядах исламистов пока уточняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.