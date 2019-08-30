Сирия, 30 августа. Десант западной коалиции США высадился к северу от Дейр-эз-Зора. Иракское ополчение угрожает США ответом на обстрелы оружейных складов «Хашд Аш-Шааби». САА освободила три населенных пункта в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжили оказывать поддержку САА на юге Идлиба; уничтожили несколько подземных тоннелей боевиков на северо-востоке Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили населенные пункты Хувейн Аль-Кабир, Ат-Тамания и Аз-Зарзур в Южном Идлибе.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обменивалась ударами с курдами в северной части Алеппо.

«Исламское государство»1: атаковало блокпост курдов у города Аль-Хаваидж в Дейр-эз-Зоре.

Курды: захватили несколько позиций протурецких джихадистов к северо-востоку от Алеппо; ударили по городу Африн; арестовали около десяти человек в Дейр-эз-Зоре; задержали 13 поселенцев лагеря для беженцев в районе Манбиджа в Алеппо; лишились трех бойцов во время стычек с боевиками на севере Алеппо; задержали подозреваемого в связях с ИГ1 мужчину в Ракке.

Международная коалиция: провела десантную операцию к северу от Дейр-эз-Зора.

ВВС Турции: осуществили вылеты над северными районами Ракки и Хасаки совместно с американскими ВВС.

Провинция Латакия

Ввиду продолжающихся провокаций со стороны исламистов боевые вылеты на севере Латакии возобновили российские ВКС. Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, под ударом ВКС РФ оказались укрепрайоны возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1*** антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам» на подступах к городу Кабана, в результате чего был ликвидирован ряд подземных переходов, использовавшихся боевиками. Напомним, в последнее время участились столкновения на линии соприкосновения сил сторон в северной части региона. Ранее поступали данные о том, что Сирийская арабская армия (САА) готовится к началу освободительной операции на данном направлении.

Провинция Алеппо

На севере региона возобновились стычки между курдскими вооруженными формированиями и поддерживаемыми Анкарой группировками. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (notwoofers), столкновения фиксировались поблизости от города Кафр-Хашир, а также у близлежащего населенного пункта Дагиляш, где курдам удалось занять несколько стратегических позиций. Также поступали данные о перестрелках неподалеку от Мараназа юго-западнее города Азаз. В результате вооруженного противостояния обе стороны понесли потери. Так, были уничтожены шесть членов формирования «Лива Султан Мурад» и три боевика группировки «Фиркат Аль-Хамза». Позднее также поступила информация о гибели трех курдских бойцов.

Оппозиционный Twitter-канал (Step_Agency) сообщал о том, что под огнем Отрядов народной самообороны (YPG) оказался город Африн, на улице Аль-Филат в центре которого разорвалась ракета, выпущенная курдскими радикалами. Сведений возможных пострадавших среди мирного населения до сих пор не поступало.

Тем временем протурецкие джихадисты продолжили притеснять население в административном центре кантона. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), боевики формирования «Джебхат Аш-Шамия» избили семью из нескольких человек, включая женщин, за то, что те отказались покидать арендуемый ими дом.

Стало известно об обысках, проведенных курдами на северо-востоке Алеппо. Информагентство Syrian Network for Human Rights передает, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) арестовали 13 поселенцев лагеря для беженцев вблизи деревни Расм Аль-Ахдар в районе Манбиджа. О причинах их задержания не сообщалось.

Провинция Дейр-эз-Зор

В восточных районах Дейр-эз-Зора, находящихся в оккупации курдских сил, произошла еще одна вылазка боевиков «Исламского государства». Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что группа неизвестных, предположительно из числа «спящих ячеек» ИГ, обстреляла один из блокпостов «Демократических сил Сирии» (SDF) вблизи города Аль-Хаваидж. Нападение обернулось гибелью одного из членов SDF. Случившееся подвигло курдских боевиков возобновить обыски в населенном пункте и близлежащих районах, в ходе которых по обвинению в сотрудничестве с террористами были задержаны порядка десяти человек.

В регионе состоялась очередная десантная операция международной коалиции США. По сведениям SOHR, высадка произошла недалеко от населенного пункта Аль-Джийя к северу от Дейр-эз-Зора. Более подробной информации все еще не поступало.

Во второй половине дня правительственные войска обследовали территории вокруг населенного пункта Аль-Анба на западе региона, дабы предотвратить возможные вылазки террористов ИГ. Обыски привели к задержанию нескольких подозреваемых.

Провинция Идлиб

В юго-восточной части Идлиба продолжились вооруженные столкновения между правительственными войсками и радикалами незаконных бандгрупп. Согласно данным новостного портала Muraselon News, при поддержке ВКС РФ Сирийской арабской армии (САА) удалось освободить населенные пункты Хувейн Аль-Кабир и Аз-Зарзур, а также занять высоту Таль Агбар и фермы у Ат-Тамании. Во второй половине дня также появилась информация о взятии самого города. По мере продвижения сил САР авиация РФ и Сирии вела работу в районе населенных пунктов Джарджаназ, Тель-Манис, Аль-Гадфа и Маар-Шурин, Ат-Тах, Маарет-Шамшим и Дейр-Шарки, о чем сообщал медиапортал Step News Agency. Кроме того, боевые вылеты прошли в Северном Идлибе недалеко от города Ад-Дувейла.

Стало известно о том, что спецподразделение «Силы Тигра» было переименовано в «25-ю дивизию специальных операций». Об этом сообщил военный источник в сети Telegram (NovostiDamask), уточнив, что во главе формирования останется генерал-майор Сухель Аль-Хасан.

К вечеру боевики предприняли попытку вернуть утраченные территории, организовав подрыв заминированного автомобиля на подступах к городу Ат-Тамания. Twitter-канал (baladinetwork) передавал, что ответственность за это лежит на джихадистах формирования «Аль-Фатх Аль-Мубин».

Провинция Ракка

Накануне к вылетам в северных районах Ракки и Хасаки вблизи сирийско-турецкой границы приступили ВВС Турции и США, передавал Twitter-канал (astramilitarum). Как отмечалось, вертолеты союзников осуществляли патрулирование вблизи городов Тель-Абьяд и Рас Аль-Айн в рамках соглашения о формировании «безопасной зоны». Напомним, согласно договоренности Анкары и Вашингтона, буферную зону на севере САР должны покинуть курдские вооруженные группировки.

«Демократические силы Сирии» (SDF) тем временем продолжили рейды к востоку от Ракки. По информации военного источника в сети Twitter (RojavaNetwork), обыски привели к задержанию мужчины по имени Ясар Хассан, который был обвинен в сотрудничестве с террористами ИГИЛ1.

Ирак

В минувшие сутки главарь одной из бригад, действующих в составе проправительственного формирования «Хашд Аш-Шааби», дал интервью местному телеканалу, в котором он выступил с заявлением о готовности противостоять группировке войск США в Ираке. Как передавало информагентство RIA TAZA со ссылкой на слова Абу Алаа Аль-Валаи, подконтрольные ему отряды намерены защищать интересы Сил народной мобилизации, склады с оружием которых недавно подверглись воздушной атаке американских ВВС. Напомним, несколькими днями ранее подобные мысли высказывал и лидер «Хашд Аш-Шааби» Абу Махди Аль-Мухандис.

1 Организация запрещена на территории РФ.