Симферополь, 29 августа. Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил задачу президента Украины Владимира Зеленского для нового парламента «вернуть» полуостров.

Цеков отметил, что цель, поставленная Зеленским, заранее обречена на провал. Объективно оценивающие ситуацию политики давно осознали, что «нет никаких вариантов возврата Крыма в состав Украины».

«Это заведомо невыполнимая, нереальная и неправильная задача, — приводит слова российского сенатора РИА Новости. — Зеленский никак не может «перейти Рубикон» в вопросе нынешнего статуса Крыма и правильности оценки поведенного референдума. Украинским властям пора двигаться дальше и исходить из того, что Крым является составной частью России».

По мнению крымчанина, полуостров оказался в составе Украины из-за большой исторической несправедливости. Цеков пояснил, что Киев никогда не относился к этому региону как к своей территории. За этот период в Крыму произошло полное разрушение всех сфер жизнедеятельности. Только после воссоединения с Россией в республике началось всестороннее и всеобъемлющее возрождения, заметил сенатор.

«Если Зеленский признает очевидное и даст реальную оценку положения российского Крыма, то не только улучшит отношения с Россией, но и войдет в историю как государственный деятель высокого масштаба», — предположил Цеков.

Он также прокомментировал еще одну задачу, поставленную Зеленским перед парламентом — прекратить войну в Донбассе. Он напомнил, что это полностью зависит от Киева, который в 2014 году начал против мирных жителей юго-востока силовую операцию.

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В регионе был проведен референдум, где практически 97% проголосовавших выступили за воссоединение с Россией. Киев отказался признать этот шаг крымчан и объявил республику так называемой «временно оккупированной территорией».