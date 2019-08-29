Сирия, 29 августа. Исламисты организовали подрыв автомобиля вблизи ранее освобожденного города Ат-Тамания в Идлибе. САА уничтожила несколько иностранных наемников на юге Идлиба. Произошел взрыв на пути следования патрульных SDF**** на юге Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают прикрытие САА в южных районах Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелу исламистов в северной части Латакии; обследовали окрестности населенного пункта Аль-Анба на западе Дейр-эз-Зора; нанесли урон джихадистам на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в южной части Хасаки; обвиняется в проведении вылазки в иракской провинции Дияла.

«Аль-Фатх Аль-Мубин»: организовала подрыв автомобиля вблизи освобожденного ранее города Ат-Тамания в Идлибе.

Провинция Латакия

Медиапортал Step News Agency сообщает о том, что боевики вооруженной оппозиции продолжают провоцировать стычки с правительственными войсками в северной части региона. Исламисты открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) поблизости от находящегося у линии разграничения сил населенного пункта Шиллиф из крупнокалиберных пулеметов. По неподтвержденным данным оппозиционных СМИ, несколько военнослужащих САА были убиты или получили ранения. Однако данная информация пока нуждается в проверке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что в пустыне Бадиа Аш-Шам было обнаружено неопознанное тело с огнестрельными ранениями. Никаких подробностей о произошедшем пока не поступало, однако, предполагается, что убитый мог стать жертвой так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Как известно, на территории Сирийской Пустыни время от времени наблюдаются вылазки террористов. Военные эксперты уверены, что относительная активность подпольных групп ИГ1 в этом районе связана с близостью американской базы «Ат-Танф», расположенной в соседнем Хомсе.

Правительственные войска тем временем приступили к обследованию окрестностей населенного пункта Аль-Анба на западе провинции. В результате обысков были арестованы несколько подозреваемых в связях с ИГИЛ1 лиц. Более точные сведения пока устанавливаются.

Провинция Идлиб

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что части Сирийской арабской армии (САА) продолжают развивать наступление в районах, оккупированных боевиками террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», действуя под прикрытием авиации САР и РФ. Артиллерийские дивизионы правительственной армии ударили по военным объектам исламистов «Джебхат Ан-Нусры»1*** в районе населенных пунктов Шейх-Мустафа, Кафр-Саджна и Маарет-Хурма в южной части региона. Отмечается, что под огнем сил САР были уничтожены несколько боевиков из числа иностранных наемников, а также укрытия и средства передвижения джихадистов.

В свою очередь исламисты попытались атаковать позиции САА при помощи заминированного транспортного средства. Так, Twitter-канал (baladinetwork) заявляет, что боевики группировки «Аль-Фатх Аль-Мубин» подорвали автомобиль вблизи освобожденного ранее города Ат-Тамания. О последствиях взрыва пока ничего неизвестно.

Провинция Хасака

Информационный портал Baladi-News сообщает о новом инциденте с СВУ в южной части Хасаки. Детонация бомбы, заложенной на обочине дороги, произошла на окраине населенного пункта Аль-Аталла к югу от административного центра провинции. Местные активисты отмечают, что взрывное устройство было активировано в момент проезда патрульного автомобиля «Демократических сил Сирии» (SDF). Несмотря на то, что на данный момент ни одно из антиправительственных бандформирований не заявляло о своей причастности к случившемуся, предполагается, что взрывное устройство было установлено членами «спящих ячеек» «Исламского государства».

Ирак

Очередная вылазка неизвестных произошла в иракской провинции Дияла. Агентство новостей Iraqi News передает, что группа вооруженных людей открыла огонь из минометов в сельскохозяйственном районе к востоку от города Эль-Микдадия. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал. Предполагаемыми нападавшими считаются террористы подпольных групп «Исламского государства». Напомним, накануне неподалеку от Эль-Микдадии также прогремел взрыв, жертвой которого стал местный фермер.

Между тем состоялся суд над рядом ранее задержанных боевиков террористической группировки. По информации, полученной от пресс-службы высшего судебного совета Ирака, 11 джихадистов были приговорены к смертной казни. Отмечается, что подсудимые имели отношение к гибели трех и ранению 19 сотрудников службы внутренней безопасности в провинции Бабиль в 2014 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.