Совет Европы оценил решение России выплатить долг по взносам

Страсбург, 29 августа. В Совете Европы положительно оценили решение России выплатить долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, заявил пресс-секретарь генерального секретаря организации Дэниел Хольтген.

Хольтген прокомментировал решение Москвы внести в бюджет Совета Европы долг по членским взносам за 2017 и 2018 год. Речь идет о сумме в 54 миллиона долларов.

«Возобновление платежей Россией означает, что мы можем положить конец развитию сценария, рассчитанного на непредвиденные обстоятельства, и вернуться к бюджету и делам, как и планировалось ранее», — приводит слова пресс-секретаря генсека Совета Европы РИА Новости.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лишили российскую делегацию права голоса. В 2017 году Россия приняла решение о приостановке части выплат в бюджет организации из-за санкций. В Москве отметили, что решение останется в силе до тех пор, пока права национальной делегации в ПАСЕ не будут восстановлены.

Стоит отметить, что Россия является одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы. Из-за отсутствия финансирования со стороны России в организации насупил финансовый кризис.

В июне ПАСЕ восстановила права российской делегации — россияне вернулись к полноформатной работе в ассамблее. Страна внесла свой взнос за текущий год, который составил 33 миллиона евро.