Бывший заместитель Климкина стал главой МИД Украины

Киев, 29 августа. Заместитель главы президентского офиса Вадим Пристайко назначен министром иностранных дел Украины.

Пристайко сменил на этом посту Павла Климкина, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с июня 2014 года.

За кандидатуру Пристайко проголосовали 310 парламентариев, при этом минимальное количество голосов для назначения должно было быть 226.

До того, как занять кресло главы МИД Украины, Пристайко работал послом Украины при НАТО. А с 2014 по 2017 занимал пост заместителя Климкина.