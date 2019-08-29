Международный форум «Город образования» прошел в Москве. ФАН-ТВ

Ежегодно Московский международный форум «Город образования» объединяет ученых и бизнесменов, педагогов и родителей, учащихся школ и студентов — всех, кому интересны современное образование, уникальные практики и новейшие образовательные технологии. В этом году форум стал третьим по счету и самым масштабным за все годы своей работы.

Мероприятие открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал основные достижения столицы в сфере образования за последние несколько лет.

На мероприятии присутствовали представители одной из крупнейших в Европе и мире медиа-корпораций «Яндекс».

Наталья Чеботарь, директор по стратегии «Яндекс Учебника», рассказал, что, развивая, школьное образование, «Яндекс», являясь гигантской компанией, преследует в первую очередь социальные, а не экономические цели. Что же касается полной информатизации, Чеботарь не согласна с теорией компьютеризации всего процесса:

«Ни в коем случае этого не случится. С помощью цифровых инструментов многие вещи делать удобнее. И для этого они созданы, а не для того, чтобы заменить человека», — считает Наталья Чеботарь.

«Город образования» посетили сотрудники органов образования Финляндии, Китая, ОАЭ, Индии.

Саймон Бартли, президент World Skills International, рассказал о будущем европейского образования, о том, что нужно детям для изучения их истории, отметил важность контроля соответствия данных, получаемых детьми через «цифру».