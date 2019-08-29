Разин назвал провокацией попавшее в Сеть видео с матерящимся Киркоровым

Москва, 29 августа. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин вступился за певца Филиппа Киркорова, который на репетиции на конкурсе «Новая волна» обрушился на техперсонал с нецензурной бранью.

Ранее в Сети появилось видео, где Киркоров многократно нецензурно обругал организаторов шоу «Новая волна» и заявил, что оно не начнется, пока он не проведет репетицию перед камерами. Также певец на повышенных тонах заметил, что его не волнует, когда запланировано начало концерта.

«Считаю полной провокацией против Филиппа Киркорова, ситуацию, которую устроили случайные люди, попавшие, непонятно как, в концертный зал в городе Сочи, на «Новую волну» и тайно снявшие видео», — написал Разин на своей странице в Instagram.

При этом продюсер добавил, что сам никогда не пропускает посторонних людей на репетиции и попросил не принимать слова Киркорова близко к сердцу, поскольку тот «человек творческий, талантливый» и не терпит непрофессионализма.

«Но те люди, кто выложил это видео в интернет, я считаю, совершили подлый поступок и допустили подлое отношение к нашему артисту и к нашей звезде», — пишет Разин.

Продюсер подчеркнул, что полностью выступает на стороне артиста. Он обратился к подписчикам с призывом «поддержать Филиппа и не обращать внимания на эту гадость».

Ранее поведение Киркорова в интервью Федерального агентства новостей прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, «Филипп является открытым парнем и артистом», но иногда «хочется прибить людей за дезорганизацию».

«Киркоров тоже не глупый человек и понимает, что там журналисты. Просто плохо, что на репетициях присутствуют журналисты, потому что это интимный момент. Это все равно что пригласить себе человека в ванну. Там есть свои нюансы на репетиции. Поэтому не могу сказать ни плохо, ни хорошо», — отметил он.

Позднее инцидент прокомментировала пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская. Она объяснила, что попавший на видео фрагмент разговора не был частью серьезной ссоры. По ее словам, «это рабочие моменты». Представитель певца добавила, что премьера новой песни сопровождалась сценическим номером, который был очень сложным в техническом исполнении. Поэтому было важно отрепетировать номер с включенными камерами, но произошла заминка.