Донбасс сегодня: Киев разжигает войну, «Азов» провел диверсионную операцию в ДНР

Донбасс, 29 августа. Украинские войска ударили по ДНР из артиллерийских систем и тяжелых минометов. Офицер ВСУ подорвался во время снаряжения ударного беспилотника. Украинские СМИ путаются в версиях о диверсионной вылазке «Азова» под Горловкой. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские войска идут на обострение гражданского конфликта в Донбассе. За минувшие сутки населенные пункты Донецкой Народной Республики обстреляны 13 раз. На горловском направлении вооруженные силы Украины применили артиллерийские системы 122-мм калибра, тяжелые минометы 120-мм калибра, гранатометы и пушки боевых машин пехоты. Стрелковое оружие и пулеметы звучали практически не умолкая.

На донецком направлении обстрелы велись из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Результатом агрессии стало разрушение трех домов в Горловке и повреждение нескольких объектов инфраструктуры.

На луганском направлении зафиксировано два обстрела по поселкам Нижнее Лозовое и Голубовское. Здесь киевские силовики применили 120-мм минометы и противотанковые гранатометы. О жертвах и разрушениях информации нет.

Командир разведроты ВСУ ранен во время подготовки удара по ДНР

Не иначе как плохой кармой украинского военного можно объяснить инцидент, происшедший 27 августа на позициях 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Информацию о ЧП сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

Командир отделения взвода разведки бригады был тяжело ранен в результате разрыва гранатометного выстрела ВОГ-17. Как выяснили прибывшие на место инцидента следователи, ранение офицер ВСУ получил, когда занимался подготовкой беспилотника для сброса на позиции ДНР того самого снаряда, который в результате сдетонировал.

Эту информацию подтверждают данные, что украинские военные нередко используют тактику ближневосточных террористов, применяя ударные дроны для атак на населенные пункты. Напомним, неделю назад над Петровским районом Донецка был сбит ударный беспилотник ВСУ, который летел в сторону детского сада, неся на себе ВОГ-17. Аппарат также был запущен с позиций 24-й бригады ВСУ.

Рейд «Азова» под Горловкой: версии

В четверг утром появилась информация о неравном боестолкновении, которое произошло под Горловкой между украинскими военными и защитниками ДНР. Информацию в экстренном сообщении распространила Народная милиция республики. Как сообщают военные Донецка, группа украинских силовиков атаковала позиции ВС ДНР, после чего без вести пропали три донецких бойца, один был убит и один ранен. Свои позиции республиканские военные противнику так и не отдали.

Позже дончане уточнили, что трое военнослужащих ВС ДНР взяты в плен боевиками националистического полка «Азов» нацгвардии Украины, которые осуществили вылазку.

На лентах украинских СМИ традиционно параллельная реальность. Сразу бросается в глаза воинственная риторика, как будто слово «перемирие» ничего не значит для украинских журналистов. Они даже не пытаются обойти острые углы.

«Четыре убитых, один в плену: «Азов» сделал прорыв на Донбассе», — не стесняясь, пишет украинский «Обозреватель».

По версии главреда киевского издания «Цензор.нет» Юрия Бутусова, которого цитируют СМИ, разведгруппа «Азова» выполняла «патрулирование «серой зоны» и обнаружила российское подразделение», с которым вступила в бой. Далее идут традиционные «патриотические» детали об отсутствии потерь среди «азовцев», о четырех погибших «террористах» и так далее.

При этом Бутусов пишет, что боестолкновению якобы предшествовал обстрел «азовцев» под Горловкой со стороны военных ДНР. Но, если это так, значит разведгруппа «Азова» не просто патрулировала «серую зону», а, как минимум, целенаправленно вела огонь на подавление. Это логически вытекает из нестыковки в «бутусовской» версии.

Но! Обе стороны подтверждают, что бой был ближним — плененные бойцы армии ДНР тому подтверждение. Поэтому можно с уверенностью говорить, что это было не обычное патрулирование «серой зоны», а спланированная спецоперация «Азова».

Еще одна важная деталь. «Короткий спонтанный бой», о котором пишут украинские СМИ, пытаясь оправдать действия своих «освободителей», не мог завершиться ритуальным отрезанием уха уже погибшего противника, для пополнения «трофеев». По данным судмедэкспертизы ДНР, срез выполнен посмертно острым предметом.

Все детали инцидента свидетельствуют о хорошо спланированной и подготовленной диверсионной операции украинских националистов, имевших конкретную цель — нанести урон противнику и взять пленных. За эту версии говорят данные разведки ДНР: штаб Операции объединенных сил (ООС) инициировал срочную проверку в подразделениях «азовцев» с целью выяснить источники утечки в украинские СМИ информации об очередной «перемоге».