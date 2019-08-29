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Охрана Рады не пропустила внутрь «будущего министра Украины»

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Охрана Рады не пропустила внутрь «будущего министра Украины»

Киев, 29 августа. Охрана Верховной рады не пропустила внутрь мужчину, который представился будущим министром Украины.

Инцидент произошел в четверг утром. Перед первым заседанием Верховной рады девятого созыва в здание попытался пройти мужчина, представившийся охране министром, которого 29 августа должны назначить на пост. После проверки списков выяснилось, что его имя там не значится.

Аналогичная ситуация произошла с журналистом Вадимом Герасимовичем. На входе в Раду его развернули из-за того, что его имени не оказалось в списках. Украинские СМИ выдвинули свою версию, почему во время заседания в зале не оказалось кандидата на пост министра обороны.

«И самое интересное — не пустили одного мужчину, который сказал, что его должны министром сегодня назначить, но также его нет списках, — пишут они. — А вдруг это был Андрей Загороднюк?»

Охрана Рады не пропустила внутрь «будущего министра Украины»

В четверг в Раде приступили к формированию правительства Украины. Из-за того, что кандидата на пост министра обороны Андрея Загороднюка в парламенте не оказалось, был объявлен перерыв до 18.00 часов. Уже около 18.40 часов Загороднюк получил свой пост.

Также стало известно, что депутаты утвердили кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра Украины. Кандидатуру заместителя главы офиса президента Гончарука поддержали 290 депутатов Рады при необходимом минимуме в 226 голосов.

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