«Газпром» оценил возможные сроки запуска «Северного потока — 2»

Москва, 29 августа. Корпорация «Газпром» заявила, что принимает все необходимые меры для того, чтобы снизить негативное влияние на график строительства российского газопровода «Северный поток — 2» ввиду задержки выдачи разрешения Данией. Об этом заявил начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников.

Он подчеркнул, что сроки реализации хода строительства газопровода находятся в безрисковой зоне.

«Оценочно сроки, которые нам нужны [на завершение строительства] после получения разрешения Дании, мы называли. Поэтому мы пока находимся в безрисковой зоне с точки зрения сроков окончания проекта», — подчеркнул он.

По словам Иванникова, «Газпром» не может комментировать возможное влияние задержки выдачи разрешений на общий график реализации проекта, однако в корпорации могут заверить, что «осуществляются все необходимые возможные меры по снижению любых негативных воздействий на общий график».

Напомним, планируется, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» будет завершена в 2019 году. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Общая протяженность газопровода составит 1220 километров, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год.