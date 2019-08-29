Депутат от «Слуги народа» объяснил нецензурную переписку в зале Рады

Киев, 29 августа. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Михаил Радуцкий объяснил переписку с использованием нецензурной лексики в зале парламента.

Ранее СМИ сообщили, что парламентарий во время заседания Рады переписывался на смартфоне. Он направил своему собеседнику сообщение, в котором нецензурно прокомментировал возможное назначение министра здравоохранения.

Радуцкий заявил, что ему стыдно только за используемые в сообщении слова, а не за саму переписку. Он пояснил: «Это моя личная переписка с моим личным другом».

Депутат признал, что в связи с новым статусом должен контролировать себя и смириться с отсутствием личного пространства.

«Такие слова публично – точно нельзя, но это моя личная переписка и не с руководителем партии, не с руководителем государства, а с моим личным другом. Он спросил в таком тоне – я в таком тоне ответил», — сказал парламентарий в беседе с «Украинской правдой».

Он, комментируя обвинения в лоббизме и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун, заявил, что поддерживает кандидатуру председателя правления Украинской медико-правовой ассоциации Зоряны Черненко на пост министр здравоохранения. По его словам, он прекрасно относится к Супрун, но хочет чтобы возглавлял министерство здравоохранения другой человек.

Ранее стало известно, что Супрун, которая исполняла обязанности главы Минздрава, написала заявление об отставке.