Адвокат сестер Хачатурян заявил, что родня убитого пытается очернить девочек

Москва, 29 августа. Адвокат сестер Хачатурян Алексей Паршин заявил, что сторона защиты убитого отца девочек планирует опорочить подсудимых.

Алексей Паршин сообщил, что сторона защиты ищет психолога, который опровергнет наличие у Ангелины, Кристины и Марии посттравматического стрессового расстройства. Правозащитник добавил, что сделать какое-то заключение без личной встречи с девушками невозможно.

«Они хотят это опровергнуть и громко выступить с этим по телевидению. Девушек хотят очернить, опорочить», — добавил адвокат, его слова передает «360».

Напомним, что трех сестер Хачатурян обвинили в убийстве отца Михаила. Девушки признались и объяснили, что отец долгое время над ними издевался. В СК РФ признали факты насилия над девочками.

Адвокаты хотят добиться, чтобы действия Хачатурян рассматривались как необходимая оборона. Сестрам вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Совершеннолетним девушкам грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей — до 10 лет.

Ранее Алексей Паршин заявил, что уголовное дело в отношении сестер Хачатурян могут прекратить.