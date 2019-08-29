Наргиз назвала истинную причину ухода от Фадеева

Москва, 29 августа. Певица Наргиз Закирова назвала истинную причину расторжения контракта с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.

В интервью журналистке Ирине Шихман Наргиз отметила, что работа с MALFA была невыносимой, потому что на самом деле продюсерским центром управляет не Фадеев, а певица Ольга Серябкина.

«Ее все слушаются, она может там сворачивать горы, — констатировала артистка. — То есть будет так, как сказала она, и никак по-другому».

По мнению звезды, Фадеев является творческим, но очень ведомым человеком. Несмотря на многочисленные претензии Наргиз, он отказывался расторгать с ней контракт. Певица отметила, что лейбл недоплачивал ей за концерты. Кроме того, за наряды для себя и своей команды, а также за многое другое ей приходилось платить из своего кошелька.

«Я не думаю, что в этом лейбле вообще задержится кто-то, кто из себя будет представлять сильную творческую единицу», — поделилась мнение певица.

В начале августа лейбл MALFA прекратил сотрудничество с Наргиз. Теперь певица не может исполнять песни продюсера. MALFA также сняла с себя все обязательства, которые связаны с августовским туром звезды.

В июне Шихман пообщалась с бывшей участницей группы «Серебро» Еленой Темниковой. Певица сообщила, что между Фадеевым и Серябкиной была любовная связь. Серябкина в свою очередь опровергла эти слова и заявила, что якобы несколько лет состояла в романтических отношениях с Темниковой.