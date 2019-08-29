В «Сильной России» поговорили о безопасности журналистов на массовых акциях

В московском медиацентре движения «Сильная Россия» в четверг состоялся пресс-завтрак на тему «Безопасность журналистов во время массовых мероприятий». Встреча прошла в формате откровенного диалога о вопросах безопасности, юридических аспектах компенсации материального, физического, морального вреда, полученного во время массовых мероприятий, а также взаимодействии СМИ с силовыми структурами.

Член высшего совета движения «Сильная Россия» Александр Михайлов обратил внимание собравшихся на то, что речь должна идти как о санкционированных акциях, так и о несанкционированных, поскольку мероприятия, на проведение которых власти дают согласие, могут запросто перейти в погромы с тяжкими последствиями. По его словам, силовики зачастую понятия не имеют, какие документы должны быть у журналистов, которые работают на этих акциях. Серьезной проблемой является и то, что силовые ведомства, с одной стороны, заинтересованы в распространении информации в правильном ключе, с другой — дистанцируются от этой функции.

Спикер обратил внимание на то, что на массовых акциях обеспечить безопасность всех и каждого просто технически невозможно.

«По большому счету журналист действует на свой страх и риск и отвечает сам за себя. Все мы понимаем, что для издания чем «жарче» ситуация, тем лучше. При этом очевидно, что у человека, стоящего в оцеплении, есть свой порог чувствительности и в какой-то момент у него может «сорвать клапан», — констатировал Михайлов.

Он напомнил о трагедии, произошедшей 1 мая 1993 года, когда организатор санкционированной акции внезапно поменял маршрут.

«Тогда толпу сдерживали простые ребята без касок и шлемов. В результате был убит милиционер — один из участников акции сел за руль грузовика и задавил сержанта внутренних войск».

Что касается журналистов, то они, по его словам, нередко сами нарушают правила игры, ради картинки фактически становясь провокаторами. Михайлов полагает, что наличие жилетов с надписью «пресса» и номерами в свое время было вполне целесообразно. Впрочем, от этой практики впоследствии было решено отказаться, поскольку она ограничивала возможности журналистов.

«Журналистика — рискованная профессия. Человек должен понимать, чем и ради чего он рискует. Есть мнение, что по опасности журналистика находится на втором месте после профессии шахтера», — отметил член Высшего совета движения «Сильная Россия».

Он подчеркнул: бывает, что в целом подразделение делает все правильно, но на картинку попадает отдельный сотрудник. Правоохранителям следует не поддаваться на провокации и быть на голову выше собравшихся. В частности, должны быть идентификационные знаки не только у СМИ, но и у сотрудников правоохранительных органов. Михайлов уверен, что сотрудники Росгвардии обязаны представляться, не занимаясь «искусственным нагнетанием загадочности». Использование силовиками касок и шлемов, к сожалению, стало мощным провоцирующим фактором.

Экс-руководитель пресс-службы ГУВД Москвы Виктор Бирюков рассказал, что реконструкция площади Маяковского в Москве была произведена в том числе потому, что ранее она притягивала оппозицию каждое 31-е число. Он отметил, что выдача прессе жилетов решала массу проблем и, даже если журналист по недоразумению попадал в автозак, эта ситуация легко разрешалась.

Общественный и политический деятель Янис Юкша посетовал, что СМИ чрезмерно акцентируют внимание на негативе.

«Такое ощущение, что идет война всех со всеми», — констатировал он.

В своем выступлении спикер подробно рассказал о возмещении вреда технике и здоровью вне зависимости от наличия страховки, а также аккредитации. По его мнению, отвечать за действия сотрудника должно ведомство, а не он сам как физическое лицо.

«Журналист действует на акции на основании закона о СМИ, а не аккредитации. Действия в отношении него фиксируются свидетелями. Он имеет право на компенсацию не только ущерба, но и морального вреда. Собираются доказательства — фиксировать факты нужно здесь и сейчас. Многие адвокаты могут заняться таким делом безвозмездно, чтобы их имя прозвучало. Кроме того, очевидно, такие процессы станут большим воспитательным моментом и профилактикой возможных неправомерных действий в будущем», — объяснил он.

В завершение Юкша призвал все стороны действовать в рамках закона и уважительно относиться друг к другу и к обществу.

Медиаюрист, эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам информационных прав граждан Михаил Сафронов поддержал Михайлова, вспомнив, как журналисты ему рассказывали, что жилет ограничивает им доступ к определенной информации, и что работать проще, будучи «в народных массах».

«Хотелось отделить журналистов от блогеров и тех, кто прикрывается статусом журналиста, активно ведя себя на акции и создавая серьезные проблемы. Так мы пришли к тому, что у всех должно быть редакционное задание. Это, конечно, отчасти тоже профанация, потому что СМИ сейчас много и с ними при желании всегда можно «договориться». Журналист, безусловно, имеет право на проявление гражданской позиции, как и все люди, но если ты на акцию пришел работать, то у тебя другая ситуация, нежели когда ты пришел выразить свою гражданскую позицию», — сказал он, отметив, что безопасность журналиста на любой массовой акции либо в горячей точке — это вопрос редакции, которая его туда направляет.

Сафронов подчеркнул, что можно проводить консультации для СМИ, писать подробные инструкции, как себя вести в той или иной ситуации, но задача редакции — требовать их соблюдения. В любом случае в данной сфере существует масса спорных правовых моментов.

Спикер согласился с корреспондентом ФАН, что в ряде случаев идентификация журналиста может подвергнуть его опасности. Так, в зоне боевых действий каска и бронежилет с надписью «пресса» могут привлечь внимание снайпера или даже стать причиной артобстрела. А на гражданских акциях журналистам ряда СМИ лучше не обозначать свою принадлежность, чтобы не вызвать агрессию некоторых участников акции. В такую ситуацию на оппозиционных акциях нередко попадает съемочная группа ВГТРК.

Пресса сама должна прилагать усилия, чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье участников акций, в частности при использовании дронов, уверен Сафронов.

Напомним, в последнее время на многочисленных акциях так называемой оппозиции правоохранительные органы были вынуждены производить задержания. Среди задержанных, в частности, оказывались журналисты и лица, считающие себя таковыми, а также блогеры.