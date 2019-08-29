Болтон рассказал об итогах встречи с Лукашенко

Минск, 29 августа. Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о результатах встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

Болтон назвал встречу с Лукашенко очень важной. В то же время он отметил, что на переговорах они не пришли к каким-то конкретным решениям.

Американский чиновник сообщил, что имел продолжительную беседу с главой Белоруссии, которая продолжалась более двух часов и охватила широкий круг вопросом.

По словам Болтона, на встрече не обсуждалась тема взаимного восстановления дипломатического присутствия в странах на уровне послов. Советник считает, что для подвижек в этом вопросе Вашингтону «нужно видеть прогресс в определенных сферах». Более того, подчеркнул Болтон, он не планировал принимать решение по этому вопросу во время поездки в Минск.

Чиновник уточнил, что между Минском и Вашингтоном есть определенные противоречия по некоторым вопросам, которые необходимо решить. Кроме того, на встрече обсуждались вопросы новой геополитической реальности в регионе Восточной Европы, добавил он.