Экс-депутат Рады связал назначение Авакова с попыткой реванша Порошенко

Первое заседание Верховной рады Украины, уже утвердившей нового премьер-министра, не обошлось без сюрпризов. Во время заседания депутат от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая случайно «спалила» планы экс-президента Петра Порошенко, которые, по ее мнению, заставили действующего главу государства Владимира Зеленского просить оставить Арсена Авакова во главе МВД.

Журналисты издания «Страна.ua» сумели сфотографировать, как Богуцкая кому-то пишет в планшете, что Порошенко готовит переворот, поэтому Авакова, который якобы может этому помешать, нужно оставить во главе силового ведомства.

«Порошенко готовит переворот», ожидая, когда Авакова отправят в отставку, чтобы совершить задуманное, написала депутат.

Комментируя Федеральному агентству новостей возможность такой коллизии, экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров отметил, что Арсен Аваков остается серьезной политической фигурой, и Зеленский вынужден это учитывать.

«У Авакова есть как плюсы, так и минусы, — отметил Килинкаров. — Аваков контролирует часть националистов, это ни для кого не секрет. С другой стороны, Аваков представляет для (украинских) властей угрозу, поскольку в Раде есть немалая часть депутатов, которые будут на него ориентироваться. Власть пугает возможность связки Авакова с (украинским олигархом Игорем) Коломойским, которая будет контролировать значительную часть депутатов, а это значит, что придется учитывать мнение Авакова по всем вопросам».

По словам экс-депутата Рады, многое зависит от того, на каких условиях Аваков готов войти в правительство, и какие у него будут полномочия.

«Из личного опыта знаю, что любой назначенный (на Украине) министр руководствуется не законами и официальными полномочиями, а договоренностями между финансово-политическими группами, — отмечает Килинкаров. — Авакова могут значительно ограничить в полномочиях, но неясно, согласится ли он сам на это».

Что касается того, что Петр Порошенко может попытаться устроить переворот, Килинкаров не исключает такое развитие событий. Однако собеседник ФАН не уверен, что Аваков будет готов этому помешать.

«Тут дело не только в Порошенко: очень много богатых людей (на Украине) вытеснено за пределы парламента, у них огромный финансовый ресурс, и они, безусловно, могут попытаться спровоцировать политический кризис или устроить контрпереворот. Такая угроза есть. Весь вопрос, захочет ли Аваков эффективно противостоять таким попыткам. Он игрок и остается достаточно влиятельным политиком, мощной фигурой, а его представители есть во всех фракциях Рады», — резюмировал Спиридон Килинкаров.

Ранее стало известно, что Верховная рада утвердила нового премьер-министра Украины, им стал 35-летний Алексей Гончарук. За него проголосовали 290 депутатов из 450.