Российские зрители выбрали самые любимые отечественные фильмы

Москва, 29 августа. Российские зрители выбрали любимые фильмы: картины «Москва слезами не верит», «Любовь и голуби», «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Приключения Электроника» признаны лучшими в истории отечественного кинематографа.

Как сообщает пресс-служба Первого канала, более 50 тысяч человек принимали участие в голосовании, в рамках которого предстояло выбрать лучшие картины из 100 номинантов.

По итогам голосования лучшим детективом признана картина «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В жанре приключений лидирует фильм «Д'Артаньян и три мушкетера». Лучший детский фильм — «Приключения Электроника», музыкальный — «Карнавальная ночь».

Лучшей комедией россияне назвали фильм «Любовь и голуби», в жанре мелодрама победил еще один фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

Лучшими актером, актрисой и режиссером россияне выбрали Андрея Миронова, Надежду Румянцеву и Леонида Гайдая.

Отметим, в середине августа сообщалось, что фильм Меньшова «Любовь и голуби» стал самым популярным среди советских фильмов на YouTube-канале киноконцерна «Мосфильм». Картина набрала более 20 миллионов просмотров. В рейтинг самых просматриваемых картин также вошли: «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Девчата», «Бриллиантовая рука» и другие.

Ранее сообщалось, что одна из серий российского мультсериала «Маша и Медведь» набрала более четырех миллиардов просмотров на YouTube. При этом официальный YouTube-канал мультсериала насчитывает более 24 миллионов подписчиков. Эпизод «Маша плюс каша» занимает четвертую строчку в списке самых просматриваемых роликов на видеохостинге. В январе 2019 года эпизод вошел в книгу мировых рекордов Гиннесса, став самым просматриваемым мультфильмом на видеохостинге.