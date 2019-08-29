Ивана Баканова назначили главой Службы безопасности Украины

Киев, 29 августа. Верховная рада Украины назначила на пост главы Службы безопасности страны первого заместителя главы СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления ведомства Ивана Баканова.

Проект постановления поддержали 333 депутата при необходимых 226 голосах.

Ранее стало известно, что депутаты Рады утвердили кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра Украины. Кандидатуру заместителя главы офиса президента Гончарука поддержали 290 депутатов украинского парламента при необходимом минимуме в 226 голосов. Также ранее сообщалось, что Дмитрий Разумков избран спикером Верховной рады. За него проголосовали 382 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая с трибуны Рады, заявил, что приоритетной целью для депутатов Верховной рады IX созыва являются завершение войны в Донбассе. Он обратился к депутатам Рады, заметив, они могут «попасть в учебники как парламент, который сделал невероятное, где не было драк, прогулов, «кнопкодавства». Кроме того, украинский президент напомнил парламентариям о децентрализации власти, привлечении иностранных инвестиций и строительстве «цифрового государства в смартфоне».